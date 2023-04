Eder Sarabia i els seus, a punt de garantir la permanència de l’FC Andorra

Partit de la primera volta de la lliga SmartBank, Osca 1 FC-Andorra 0 (FC Andorra)

Tot i que encara resta força jornades per a la conclusió de la fase regular de la lliga SmartBank, es pot dir que l’FC Andorra és cada cop més a prop de mantenir la categoria en el seu primer any a la història a la segona divisió espanyola. Però, per a arribar fins aquí, s’ha hagut de passar per diferents episodis i no tots fàcils.

Els tricolors van començar el campionat exhibint un joc i assolint uns resultats que el van posicionar a la zona mitja alta de la classificació. Però, el bo no dura per sempre. Un menor encert de cara a porteria dels andorrans i uns rivals més reforçats de cara al segon tram de la lliga van propiciar que els d’Eder Sarabia iniciessin un progressiu descens a la taula que, per fi, es va aturar.

Després d’encadenar força jornades seguides perdent, va arribar el moment de redreçar el rumb i, ves per on, l’FC Andorra va mostrar musculatura contra equips que lluiten per l’ascens directe, com l’Eibar i l’Alabès. Jugant a domicili, els va plantar cara i va ser capaç de sumar punts.

D’aquesta manera, els del Principat són a l’11è lloc de la classificació amb 45 punts. Aquest diumenge, a les 14 hores, els de Sarabia rebran l’Osca a l’Estadi Nacional. Els aragonesos són a la 9è plaça, només un punt per sobre. És a dir, l’FC Andorra té l’oportunitat d’avançar-se a la taula, però, el més important, sumar 3 punts que confirmarien la permanència a la segona categoria en importància del futbol espanyol.