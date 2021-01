FEDA manté el nivell de satisfacció dels seus clients amb una valoració del 8,1

El director general de FEDA, Albert Moles, i els representants de l’empresa Hamilton-Tactica, Javier González i Cris Domingo, han presentat, aquest dijous, els resultats de l’enquesta de satisfacció de clients de FEDA, que es va dur a terme la passada tardor. Els resultats d’aquest any mostren uns valors molt similars als dels anys anteriors, amb una satisfacció global del 8,1, però Moles ha assenyalat que el més important són les recomanacions que s’extreuen de les enquestes dutes a terme, i que s’integren en la definició de l’estratègia de la parapública per a aquest any.

Els consultors de Hamilton-Tactica han posat en relleu que els resultats de l’enquesta han mostrat que FEDA manté els índexs d’excel·lència que ja havia assolit els darrers anys. En concret, són prop de 1.200 persones les que han participat en l’enquesta de manera telefònica, en línia o en sessions de grup i que han donat una puntuació global del 8,1 sobre 10.

De l’estudi se’n desprèn que els clients valoren molt positivament la imatge de FEDA, i en aquest sentit, valoren especialment bé la fiabilitat, la rapidesa, l’eficiència així com el bon servei ofert per FEDA.

Més concretament els factors que influeixen en aquesta satisfacció i que es valoren millor són l’atenció personal i la competència professional del personal de FEDA amb una nota del 8,5 i 8,3 respectivament. Els mitjans tècnics emprats i la capacitat de resolució de problemes tècnics també han obtingut una bona valoració amb un 8,1.

Els indicadors que han estat menys ben valorats han estat el producte ofert, amb un 7,8 i el preu amb un 6,8. Tot i això, aquest últim ha experimentat un repunt respecte a la valoració de l’any passat que se situava en 5,4.

Aquest estudi és una eina imprescindible per a poder copsar les demandes dels clients i permetre a l’entitat orientar les seves accions. En aquest sentit, Albert Moles ha assegurat que s’integraran les recomanacions dels clients, i ha posat com a exemples l’aposta per una comunicació més directa amb els clients, posant a la seva disposició més informació sobre els projectes i iniciatives de FEDA.

Igualment, Moles ha fet referència explícita al fet que les expectatives que tenen els clients del que esperen de FEDA estan absolutament alineades a l’estratègia de FEDA. De fet, els clients esperen que FEDA aposti per noves fonts d’energia renovable, i FEDA ha iniciat les passes per desenvolupar un parc eòlic i un parc fotovoltaic, amb la voluntat de començar a definir aquests projectes al 2021.

D’altra banda, els clients de FEDA també valoren la contribució de l’entitat en l’entorn, i en aquest sentit, un dels eixos estratègics de l’entitat és l’aposta per la sostenibilitat i les persones enquestades ho han percebut. Aquest punt ha millorat respecte als darrers anys, gràcies al desenvolupament de múltiples iniciatives relacionades amb el medi ambient i amb el desenvolupament econòmic del país.