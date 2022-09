‘Eclosió, soc el cos clos’, aquest dijous a Encamp

La dansa i l’expressió corporal s’uneixen en el projecte ‘Eclosió, soc el cos clos’ per a oferir un espectacle revelador i sorprenent en mans de la jove encampadana, Aina Sánchez, actual estudiant de l’Institut del Teatre, i la ballarina professional Emma Riba, també del país.

El duet posarà sobre l’escenari, en aquest cas la plaça dels Arínsols d’Encamp, un procés de metamorfosi individual i personal que analitza diferents aspectes del món que envolta la societat, com la sobreestimulació, la importància que se li dona a la imatge, els estereotips, els filtres…

Els cossos de les artistes faran un viatge contraposat pel món real i l’irreal, com les xarxes socials, analitzant aquesta realitat virtual que ja forma part de les persones i com les afecta. Les autores de l’espectacle han treballat aspectes com el veritable moviment del cos i com, una, es pot moure des d’un lloc a l’altre de la forma més instintiva i orgànica possible.

Eclosió, soc el cos clos‘ neix com a resultat del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil la Llançadora, que enguany assoleix la quarta edició i és podrà veure a Encamp, aquest dijous, dia 29 de setembre, a les 19 hores, a la plaça dels Arínsols.