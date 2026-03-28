Echoes of Pink Floyd oferirà un concert, a Tremp, on desgranarà els temes mítics del grup britànic

La música d’uns dels grups més llegendaris de la història del rock sonarà amb força a l’espai cultural La Lira de Tremp. El 25 d’abril, a partir de les 19 hores, la banda tribut Echoes of Pink Floyd omplirà de màgia aquest espai municipal amb un concert de llarga durada —quasi tres hores— en el qual el grup barceloní desgranarà molts temes mítics com Echoes, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Money o Another Brick In The Wall. Echoes of Pink Floyd celebra enguany els 10 anys del seu naixement recreant amb una fidelitat extraordinària l’esperit i el so del grup britànic.
Echoes of Pink Floyd ofereix un potent espectacle musical i visual amb un sorprenent muntatge de llums, projeccions i efectes sonors. El projecte vol acostar l’experiència de Pink Floyd, una de les bandes més influents de tots els temps, tant als fans de sempre com a aquelles persones curioses o amants de la bona música que mai van poder veure el grup original en directe.
Integrada per 9 components, Echoes of Pink Floyd és una de les bandes europees que representa millor l’esperit de Pink Floyd, i els seus músics arriben a utilitzar tota mena d’instruments a l’escenari per a recrear a la perfecció el so del quartet anglès. En aquests deu anys el grup ha actuat en espais mítics, com el concert celebrat el passat 12 d’abril, al Palau de la Música, per a commemorar el 50è aniversari de l’àlbum Wish You Were Here.
Integren la banda Juanma Álvarez (veu, guitarres), Quim Fernàndez (veu, guitarres), Eduard Deulofeu (teclats), JF Mataró (baix, veu), Miquel A. Palleiro (bateria, percussió), Esther Martínez (saxo, teclats) i Noemí Buesule, Júlia Grace, Clara Conangla i Olívia Thibout (veus).
L’obertura de portes a La Lira de Tremp tindrà lloc a les 18,30 hores, mentre que el concert es desenvoluparà de les 19 a les 22 hores amb una pausa de 15 minuts. El preu online és de 25€, i el presencial el dia del concert, de 30€.