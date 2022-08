Durant tota la jornada se celebra la 35a Diada Andorrana a la UCE, a Prada de Conflent

Aquest matí de dissabte han començat les diferents ponències programades per a la 35a Diada Andorrana a la universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Prada de Conflent. El tema escollit per a enguany és “L’Àrea funcional Andorra-Pirineus”.

La jornada està organitzada per la Societat Andorrana de Ciències i compta amb el patrocini del Govern del Principat i de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA Cultura).

PROGRAMA. PONÈNCIES PRESENCIALS

1- Un projecte per al Pirineu. Joan Ganyet i Solé, ex-alcalde de la Seu d’Urgell, ex-senador i arquitecte.

2- L’Àrea Funcional de Muntanya de l’Est dels Pirineus: un nou instrument de cooperació transfronterera. Andreu Jordi i Tomàs, director d’Afers Bilaterals i Consulars del Ministeri d’Afers Exteriors i secretari general de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT).

3- CCI Transfrontalières engagées pour l’attractivité et le développement de l’économie et des territoires: Retour sur les projets CCI PIRINEUSMED I et II /POCTEFA et Perspectives. Laurent Gauze, Président CCI Pyrénées Orientales, Vice-Président CCI Occitanie.

4- Commune de Bourg-Madame: Comment le public peut renforcer l’attractivité, le bien-être et les coopérations transfrontalières. Daniel Armisen, Maire de Bourg- Madame.

5- La Salut com a motor econòmic de l’àrea funcional Andorra-Pirineus. Ramon Treserras, director del Cluster SolSoleil Health Pyrénées. Albert Piñera i Brosel, alcalde de Puigcerdà.

—- Pausa —–

7- Le partenariat transfrontalier en matière de tourisme de montagne et de mobilité des travailleurs transfrontaliers Arnaud Díaz, Maire de L’Hospitalet- près- l’Andorre.

8- Sort i l’Àrea funcional pirinenca de l’est. Baldo Farré i Serrat, alcalde de Sort.

9- La Commune de Mérens- les- Vals sur le sillon su développement durable. Jean-Pierre Sicre, Maire de Mérens- les- Vals.

10- Andorra Pirineus, terra d’oportunitats. Francesc Viaplana i Manresa, alcalde de la Seu d’Urgell.

11- Ax une déviation, une respiration. Dominique Fourcade, Maire d’Ax- les- Thermes.

12- De l’àrea funcional a l’espai pirinenc: el rol de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE. Landry Riba i Mandicó, secretari d’Estat d’Andorra per a la Unió Europea.

13- Quina projecció de futur podem donar a l’Àrea Funcional de Muntanya de l’Est dels Pirineus? Maria Ubach i Font, ministra d’Afers Exteriors d’Andorra.

Debat —– Dinar —-

PONÈNCIES NO PRESENCIALS

1- L’espai transpirinenc en la història: més enllà de les fronteres polítiques. Patrici Pojada, historiador occità, professor de la Universitat de Perpinyà.

Aquesta tarda de dissabte, de les 15 a les 19 hores

14- La Seu d´Urgell i Andorra: passat, present i futur. Eugeni Bregolat i Obiols, ambaixador d’Espanya.

15- Demà el tren a l’orient del Pirineu. Enric Balaguer, animador a Ràdio Arrels i coordinador d’Òmnium Cultural Catalunya Nord.

16- Andorra-Pirineus: una aproximació en gran angular. Manuel Montobbio i de Balanzó, doctor en ciències polítiques, diplomàtic i escriptor.

17- Reintegració d’un territori entre fronteres: l’Alt Segre, Pirineus. Marta Pallarès i Blanch, doctora en geografia i coordinadora Repte Demogràfic a EcoRegió.

18- L’est del Pirineu, una reflexió des de Catalunya Nord. Joan Becat, doctor en geografia i professor emèrit de la Universitat de Perpinyà VD, secretari de la FUCE.

19- L’àrea econòmica transfronterera. Enric Quílez i Castro, informàtic i president del Grup de Recerca de la Cerdanya.

—- Pausa —–

20- L’Àrea funcional Andorra-Pirineus: prioritat de la política exterior andorrana? Amadeu Gallart i Sort, economista i ex-alcalde de la Seu d’Urgell.

21- La creació contemporània en l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus. Ernest Altés i Segura, escultor a All.

22- Sextània, la comunitat de territoris del Pirineu. Antoni Ubach i Mortès, Conseller de Treball i Benestar i de Cultura i Educació (1982-1984).

23- Tres estats, un programa, un territori de muntanya i una vida. Joan Massa i Sarrado, exsecretari del Copríncep Episcopal i filòsof.

24- De l’acord de cooperació a l’acord d’associació: l’espai pirinenc, una oportunitat europea per a Andorra i els seus veïns. Juli Minoves i Triquell, doctor en ciències polítiques per Yale, professor i director de l’International Studies Institute de la ULV, Califòrnia, i acadèmic de la RACEF. Diplomàtic i exministre (1993-2009).

25- L’Àrea Funcional com a resposta a la globalització, també. Antoni Pol i Solé, arquitecte i urbanista, expresident de la SAC.

Debat

Cloenda, Àngels Mach i Buch, presidenta de la SAC i membre de la Fundació UCE.

PONÈNCIES NO PRESENCIALS

2- L’Àrea Funcional Andorra-Pirineus: perquè no se’n parla? Pere López i Agràs, economista i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

3- L’impacte de l’estratègia d’obertura econòmica del Principat en l’àrea Andorra-Pirineus. Lorena Jordana i Carmona, ADE i màster en Management Internacional, professora de la UdA.

4- Panorama socioéconomique de l’espace transfrontalier CCI PIRINEUSMED II /POCTEFA. CCI Occitanie : Jean Marc Guillelmet, Directeur Délégué Appui au Développement Territorial et Gestion des Programmes Européens.

5- La integració econòmica de l’Andorra medieval en un espai polític fracturat. En els orígens del fet diferencial (segles XII-XIII). Carles Gascón i Chopo, doctor en història i membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.

6- L’Àrea Funcional Andorra-Pirineus: una autèntica qüestió estratègica de cooperació transfronterera per a l’equilibri territorial pirinenc Claudine Tarrene-Fabresse, doctora en Estudis Catalans i Transfronterers a la Universitat de Perpinyà VD.