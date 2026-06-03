Durant el mes passat, Andorra va rebre 631.363 visitants

El mes d’abril de l’any 2026 han entrat al país un total de 631.363 visitants, dels quals 289.699 són turistes (45,9%) mentre que 341.664 són excursionistes (54,1%). En termes acumulats dels darrers dotze mesos, el nombre total de visitants disminueix un -1,5%. Aquest resultat s’explica pel fet que, tot i que els turistes augmenten un +8,2%, els excursionistes disminueixen un -9,1%.
L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un +2,3% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.