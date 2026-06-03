Durant el mes passat, Andorra va rebre 631.363 visitants

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In: Economia
Persones transitant pel carrer
Persones transitant pel carrer (SFGA)

El mes d’abril de l’any 2026 han entrat al país un total de 631.363 visitants, dels quals 289.699 són turistes (45,9%) mentre que 341.664 són excursionistes (54,1%). En termes acumulats dels darrers dotze mesos, el nombre total de visitants disminueix un -1,5%. Aquest resultat s’explica pel fet que, tot i que els turistes augmenten un +8,2%, els excursionistes disminueixen un -9,1%.

L’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un +2,3% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

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