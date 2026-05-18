Durant el 2025 es van crear 2.176 empreses i en van desaparèixer 563, representant una taxa neta de creixement del 6,74%.

Durant l’any 2025 i tenint en compte les diverses fonts administratives (Registre de Societats, Registre de Comerç, Registre de Professionals Titulats, declaracions d’impostos – IS, IGI, IRPF – i Registre de Dipòsit de Comptes) que formen el Registre Estadístic d’Empreses, el nombre d’empreses ha estat de 23.939, la qual cosa ha representat un increment de 1.613 empreses en relació amb les 22.326 registrades durant el 2024; és a dir, un augment del 7,22%.
Segons el Departament d’Estadística del Govern, l’augment general del nombre d’empreses registrat durant l’any 2025 s’explica per les 2.176 empreses nascudes i les 563 que van desaparèixer.