En una de les pel·lícules de Rocky, el boxador es dirigeix al seu fill i li diu: “Ni tu ni ningú colpejarà tan fort com la vida. Però no importa el fort que puguis colpejar, importa el fort que puguin colpejar-te i continuar avançant, el molt que puguis resistir i continuar endavant.”

Personalment, fa temps que per temes de salut i per les circumstàncies, em sento durament colpejat per la vida. I és molt cert que el que importa és resistir i continuar endavant. Encara que sincerament, a vegades, creus haver arribat al límit i sense saber com, fins i tot continues fent un pas darrere l’altre com de manera mecànica.

Diuen que no hi ha mal que duri cent anys, ni cos que ho aguanti. Mai m’havia sentit tan vulnerable com em sento ara. A l’agost ja vaig dir que canviaria el meu estil de vida i així ho he fet, ho estic fent. De tant en tant la vida continua donant cops durs i malgrat tot, no entenc com, però continuo endavant. Pot ser en moments com aquest enterres en el més profund del teu interior, dins les vísceres, el teu major tresor. La teva il·lusió. Perquè no s’acabi de trencar, per a poder tenir-la de nou si algun dia la necessito.

Explico això per a donar ànims a qualsevol persona que pugui sentir-se de manera similar. Només puc dir paciència i encara que sembli impossible segueix pas a pas el nou camí.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.