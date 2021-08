Duo Ados, cançons i danses tradicionals en clau clàssica al Museu Casa Rull

El programa de les Nits d’Estiu als Museus tindrà aquest divendres una nova proposta de concert ofert per músics de la Fundació ONCA. En aquest cas anirà a càrrec de dos joves músics integrants de la JONCA: Carlota Franch i Esteve Ticó, que conformen el Duo Ados i que presentaran Aires a tradició.

Aquest duet de corda, compost per un violí −Franch− i una viola −Ticó−, presentarà un programa que mostra les diferents formes de músiques i danses populars transcrites a la música clàssica. Així, els joves músics interpretaran peces d’artistes tan coneguts com Fuchs, Gardel, Piazzola, Bustad, i altres, en un escenari tan especial com la sala d’actes del Museu Casa Rull.

El concert tindrà lloc el 20 d’agost a les 20 hores. L’assistència és gratuïta, però com sempre caldrà fer reserva prèvia obligatòria al (+376) 836 908 donat que l’aforament és molt limitat.