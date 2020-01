Tot i tenir una carrera de més de 30 anys dalt dels escenaris, la cantant portuguesa Dulce Pontes va confessar ahir abans de l’actuació sentir nervis davant la reacció del seu públic al nou espectacle. Pontes va inaugurar la temporada 2020 de l’Auditori Nacional d’Andorra ahir, i ho va fer acompanyada de dos músics: Daniel Casares i Yelsi Heredia; tots dos molt vinculats al flamenc.

Per a Dulce Pontes, el portuguès sempre és present, no només per la seva nacionalitat, sinó perquè del seu país han estat alguns dels grans de la música que l’han inspirat i empès a pujar a un escenari. Els mateixos noms que citava el públic abans de l’actuació.

Pontes treballa juntament amb el guitarrista espanyol Daniel Casares i el contrabaix cubà Yelsi Heredia en un projecte on s’allunya de les seves arrels musicals i explora altres tipus de música seguint el seu instint.

Amb una experiència vital i artística diferent, el resultat final del projecte s’enregistrarà en un concert en viu. Els músics valoren molt aquesta etapa al costat d’una de les grans.

Al concert van assistir-hi nombrosos integrants de la comunitat portuguesa. Alguns d’ells la descobrien per primera vegada, però d’altres han seguit de prop la seva basta trajectòria.