Dues visites guiades al CAEE per a conèixer millor l’obra de Fernand Léger

Obres exposades al CAEE de Fernand Léger

Per a aquest dimarts, dia 7 de febrer s’han organitzat dues visites guiades, al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, per a poder conèixer una mica millor l’obra de l’artista Fernand Léger. La primera de les vistes està programada per a les 19 hores, mentre que la segona començarà a les 20.30 hores.

El CAEE proposa endinsar-se dins del món del destacat artista francès del segle XX a través de dues sèries de gravats on hi ha representats el circ, Arthur Rimbaud, el cubisme i Henry Miller, entre d’altres. L’activitat és gratuïtat per a tothom, però s’ha de fer la corresponent reserva a centre.art@e-e.ad o bé al telèfon 802255.