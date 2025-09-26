Dues persones ferides en dos accidents de trànsit. Una, anava beguda i tenia el permís suspès

L'Hospital de Meritxell
L’Hospital de Meritxell (SFGA)

La conductora d’un turisme amb matrícula espanyola ha resultat ferida aquest divendres, 26 de setembre, en un accident de circulació que ha tingut lloc a un quart de deu del matí al punt quilomètric 1,800 de la CG-3, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La dona, de 22 anys, ha estat traslladada a l’hospital. En el sinistre de trànsit no s’ha vist implicat cap altre vehicle.

Per altra banda, un motorista de 32 anys va resultar ferit la nit d’aquest dijous en un accident a la carretera d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, quan va perdre el control de la moto. El conductor va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,88 i va ser detingut. A més, incomplia una suspensió del permís de conduir.

