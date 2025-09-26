Dues persones ferides en dos accidents de trànsit. Una, anava beguda i tenia el permís suspès

La conductora d’un turisme amb matrícula espanyola ha resultat ferida aquest divendres, 26 de setembre, en un accident de circulació que ha tingut lloc a un quart de deu del matí al punt quilomètric 1,800 de la CG-3, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La dona, de 22 anys, ha estat traslladada a l’hospital. En el sinistre de trànsit no s’ha vist implicat cap altre vehicle.
Per altra banda, un motorista de 32 anys va resultar ferit la nit d’aquest dijous en un accident a la carretera d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, quan va perdre el control de la moto. El conductor va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,88 i va ser detingut. A més, incomplia una suspensió del permís de conduir.