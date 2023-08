Dues noves detencions per mostrar documents falsos

Un home emmanillat (arxiu)

Des de fa ja mesos ha esdevingut una pràctica delictiva força habitual. Hi ha qui ho segueix intentant, però, sempre, acaba sent descobert. Així, els darrers dies, la Policia ha arrestat dues persones com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic.

Es tracta d’una dona, de 50 anys i no resident, que hauria lliurat un document fals al Servei d’Immigració per tal d’obtenir el permís de residència i treball; i un home, de 22 anys d’edat i no resident, detingut al Pas de la Casa per identificar-se amb una documentació falsa.