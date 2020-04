El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha donat noves dades de l’evolució de l’emergència sanitària. Aquestes passen per dues noves defuncions, que eleven a 14 les víctimes mortals totals de la Covid-19 al país. D’altra banda, també ha informat d’un nou pacient que ha rebut l’alta després d’obtenir dues analítiques negatives en 24-48h i ja són 11 els pacients curats després de patir la malaltia.

Els casos acumulats de Covid-19 des que es va iniciar l’emergència sanitària són 390, dels quals 365 actius -11 més que ahir-, d’aquests 90 són professionals sanitaris i 19 són membres de cossos especials. Ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 49 persones, 12 d’elles a la unitat de cures intensives (UCI), amb ventilació mecànica. Al Cedre hi ha 18 persones infectades, dues d’elles provinents del centre sociosanitari la Salita, i altres cinc persones ja sense simptomatologia i a l’espera d’obtenir dues determinacions negatives.

Entre els nous positius hi ha un dels metges cubans, a qui s’ha repetit la prova per descartar que es tractés d’un fals positiu, i que es troba confinat a l’hotel. Vist que la resta de companys han tingut determinacions negatives i que la possibilitat de contagi “és baixa”, vist que anaven tots protegits des de l’inici del viatge, s’està fent l’enquesta epidemiològica i avaluant com procedir a la incorporació d’aquests professionals de forma segura, segons ha explicat Martínez Benazet.

MISSATGE AL COL·LECTIU DE GENT GRAN

El ministre de Salut ha dirigit un missatge a col·lectiu de la gent gran, vist que s’han donat casos de persones d’edat avançada fent cua en supermercats i botigues d’alimentació i productes de primera necessitat. Martínez Benazet els ha recordat que són un col·lectiu vulnerable, com mostra el fet que la majoria de les víctimes mortals de la Covid-19 són d’aquest grup d’edat.

En aquest sentit, el titular de Salut els ha recomanat quedar-se a casa i ha recordat que tant des del Govern com dels comuns i la Creu Roja s’han posat al seu abast diversos serveis per estalviar-los sortir de casa i reduir el risc.