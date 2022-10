Dues detencions per alcoholèmia i dues més per conduir amb el permís retirat

La matinada d’aquest dimarts, 25 d’octubre, la Policia va detenir dues persones per donar positiu en controls d’alcoholèmia, totes dues en el marc de la campanya preventiva de trànsit contra l’alcohol i les drogues al volant.

La primera de les detencions va ser la d’un home, veí del Principat, de 42 anys, que va donar una taxa de 0,90 grams d’alcohol per litre de sang i, la segona, la d’un home, no resident, de 30 anys, amb una taxa d’1,48. A més, el mateix dimarts es van arrestar dos homes, residents de 25 i 31 anys, per conduir amb el permís retirat.