Dues detencions en el mateix local d’oci nocturn del Tarter

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La matinada d’aquest passat dijous, en un local d’oci nocturn del Tarter, agents del servei de Policia van procedir a la detenció d’un home, de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu arrestat hauria propinat un cop de puny a un company de feina i li va causar un tall sota un ull, així com també una fractura al nas.

En aquest mateix local d’oci nocturn del Tarter, la Policia va arrestar la matinada de dilluns un home de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, per incomplir dues ordres d’expulsió administratives, i d’un delicte contra l’honor per insultar els agents durant la intervenció. Després que se’l condemnés pels fets amb una expulsió com a mesura substitutòria de la pena de presó, la Policia el va tornar a controlar en territori andorrà i el va traslladar al centre penitenciari.