Dues defuncions més amb Covid-19 fan pujar a 119 el total de morts des de l’inici de la pandèmia

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres per actualitzar les dades epidemiològiques relacionades amb el coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.363 persones i es registren un total d’11.616 altes. El total de defuncions fins a la data és de 119, després de la mort les darreres hores de dos pacients que restaven ingressats a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Actualment hi ha 628 casos actius i la taxa de reproducció se situa en 1,04. El ministre ha apuntat que els darrers dies hi ha hagut una lleugera disminució dels hospitalitzats: n’hi ha 27 a planta de l’hospital i 10 a l’UCI –tots requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa al Pla de vacunació, Martínez Benazet ha informat que durant la jornada d’ahir es van vacunar 708 persones i que des de l’inici del ja s’han administrat 13.148 dosis. El titular de Salut ha insistit que “tots els vaccins són segurs i aporten molts més beneficis que possibles riscs, com ha confirmat l’EMA aquest dimecres”. També ha recordat que tota la informació referent a les vacunes es pot trobar a www.govern.ad/vacunacio –on també es pot descarregar el qüestionari previ que s’ha d’omplir abans de rebre les dosis i així evitar fer cues al centre de vacunació–.