Duel amb flaire a ACB, aquest divendres, entre el Palència i el BC Andorra

Aquest divendres, dia 28 d’octubre, es disputaran alguns partits corresponents a la cinquena jornada de la LEB Or. Entre ells, el que jugaran el Zunder Palència i el BC Andorra. Atenció perquè s’enfronten, ni més ni menys, que els dos primers classificats, la qual cosa vol dir que són els dos únics conjunts que compten els seus partits per victòries. Porten 4 de 4. Avui divendres es trencarà aquesta igualtat.

Els andorrans són líders en tenir millor estadística de punts, encara que el Palència també té bones xifres. El matx, que es preveu apassionant, es disputarà a terres castellanes, aquesta nit de divendres, a partir de les 21 hores. Serà un encontre en el qual no es podran concedir errors i, pel que fa al BC Andorra, seguirà sent determinant la seva efectivitat en els llançaments de tres punts i, com és obvi, sota cistella.