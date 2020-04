Els Jocs Olímpics de Tòquio tampoc estan garantits el 2021. El director executiu de l’esdeveniment, Toshiro Muto, ha posat en dubte el control total de la pandèmia el juliol de l’any vinent.

Aquests dubtes arriben poques setmanes després de l’anul·lació dels Jocs previstos per a aquest estiu. Muto va aprofitar la roda de premsa telemàtica per refermar que la situació a hores d’ara és impredictible, malgrat que no preveuen plans alternatius.