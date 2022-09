Duatló amb bicicleta i cursa a peu per al públic familiar a Ordino i la Massana

Una duatló que inclou bicicleta i cursa a peu adreçada al públic familiar. Aquesta és la nova proposta dels comuns d’Ordino i la Massana, que han fet un replanteig de l’antiga Travessa la Massana-Ordino, per a rebaixar la vessant competitiva i fomentar la pràctica de l’esport entre els més petits. Està prevista per al dissabte 24 de setembre.

Els consellers de les dues parròquies, Jordi Serracanta i Kevin Poulet, asseguren que davant l’amplia oferta de competicions de muntanya, els dos comuns han volgut crear un nou producte en què els infants siguin els protagonistes. No hi haurà límit d’edat per tal que s’hi pugui inscriure la família sencera.

Els participants sortiran amb bicicleta des de la plaça de les Fontetes, a la Massana, a les 10 hores i arribaran fins a la plaça de la Closa d’Ordino, on deixaran les dues rodes per a començar l’itinerari a peu. Hi haurà dos recorreguts: el curt, de 5 km en bicicleta i 3 km a peu; i el llarg, de 5,5 km en bicicleta i 6 km a peu. De les 8:30 a les 9:30 hores hi haurà l’entrega de dorsals a la plaça de les Fontetes.

La duatló es pot fer sol, amb parella o amb grup, cadascú pot triar el que més li vingui de gust. Això sí, és obligatori que els menors d’11 anys vagin acompanyats.

La inscripció serà gratuïta fins els 11 anys i a partir dels 12 el preu és de 10 €. El cost inclou la samarreta i el dinar, que consistirà en una arrossada popular, a la plaça de la Closa d’Ordino, a les 14 hores, a la qual també s’hi poden apuntar els qui no han fet la cursa, per un preu de 6 €. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar online a www.eventselit.com.