Títol: Dragon Ball Daima

Durada: 24 minuts

Gènere: Animació, acció, aventura

Creació: Akira Toriyama

Intèrprets: Masako Nozawa

Temporades: 1 Capítols: No especificat

Plataforma: La sèrie havia de ser al Japó un Net anime. És a dir, no s’emetria a la televisió en obert sinó directament en xarxa. Tot i això, després de la mort de Toriyama (el creador) l’interès va créixer i la va comprar Fuji Tv, que emetrà un capítol setmanal cada diumenge. El més normal seria que es pogués seguir al dia l’emissió dels episodis a Crunchyroll des d’Espanya, encara que potser amb la sèrie més avançada pugui arribar amb retard a una altra plataforma. En aquest sentit, la que més encaixa és una Amazon Prime Video que també ha apostat al seu catàleg per la franquícia.

Dragon Ball Daima és una sèrie anime basada en la saga manga d’Akira Toriyama, la trama de la qual es desenvolupa entre Dragon Ball Z i Dragon Ball Super. És, ni més ni menys, que un nou anime de la llegenda més gran del gènere shonen com és ‘Dragon Ball’, i un que compta amb la implicació total del seu creador, cosa que el situa a l’alçada de ‘Dragon Ball’ , ‘Dragon Ball Z’ i l’única recent, ‘Dragon Ball Super’. Veurem, això sí, com s’equilibra amb ‘Dragon Ball GT’, que encara que no va comptar amb Toriyama, atesa la seva importància i el seu punt final a la història de Goku, se sol considerar cànon.





