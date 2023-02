Dotzexdotze: 239 donants i prop de 3.000 euros aconseguits per a 6 projectes solidaris durant el 2022

Projecte Vida és, novament, el beneficiari de la iniciativa dotzexdotze (Andtropia)

Durant l’any 2022 i gràcies als 246 donants i col·laboradors, es van recaptar 2.958,22 euros a benefici de les sis ONG protagonistes del moviment #dotzexdotze. Aquestes donacions permetran que 2.856 beneficiaris dels projectes liderats per GosSOS, Mans Unides, AUTEA, Projecte Vida, Fundació Privada Tutelar i Cooperand vegin millorat el seu dia a dia.

Les ONG i projectes que en van ser les beneficiàries són:

• Juliol – el refugi de gossos abandonats i en espera d’adopció de l’associació GosSOS. Amb la donació rebuda s’ha aconseguit l’equivalent al cost d’alimentar els gossos que actualment hi ha a la gossera (arribant al seu màxim de 42 en algun mes) durant 10 dies.

• Agost – el projecte de Mans Unides per a crear una cooperativa de jardineria i construcció per a la reinserció social de persones que finalitzen el seu procés de recuperació d’addiccions a la localitat d’Usme (Bogotà – Colòmbia). Amb aquesta donació, Mans Unides podrà comprar algunes de les eines o roba de protecció que necessiten els joves que es troben en procés de recuperació d’addiccions per a la cooperativa de reinserció laboral de nova creació. Se’n beneficiaran una trentena de joves.

• Setembre – AUTEA amb el projecte de Suport a les Famílies que ofereix atenció domiciliària individualitzada per a llars amb infants d’entre sis i dotze anys amb un trastorn de l’espectre de l’autisme. Actualment són 17 les famílies que participen del programa de suport domiciliari que té com a objectiu acompanyar i donar-los-hi eines per a la gestió de les situacions diàries i que facilitin la comunicació amb els seus fills o filles amb TEA. Encara hi ha famílies que estan a l’espera de formar part del programa que necessita d’aquests i altres recursos per a poder-se ampliar.

• Octubre – Projecte Vida amb el programa de Grups d’Ajuda Mútua per a persones amb trastorns addictius i les seves famílies. Amb les donacions rebudes es voldria posar en marxa o ampliar dos grups: un per persones que pateixen un trastorn per consum de substàncies o un trastorn del control d’impulsos (addiccions comportamentals) i un altre per a familiars de persones que pateixen un trastorn per consum de substàncies o un trastorn del control d’impulsos.

• Novembre – Fundació Privada tutelar i el seu programa Acompanya’m amb l’objectiu de treballar per a l’accés de les persones acompanyades, actualment una seixantena, als diferents recursos i serveis que millorin la seva autoestima (perruqueria, roba, estètica, reparacions al domicili, …).

• Desembre – Cooperand amb Llatinoamèrica i el seu programa de suport a infants i adolescents que rebran classes de reforç i aliments diaris (vitamines, proteïnes, calci i hidrats de carboni) per a complementar la seva escassa ingesta de calories diàries. L’objectiu és arribar a un total de 2.600 infants i joves atesos als barris, escoles i llars d’acollida i evitar que aquests menors s’hagin de convertir en mà d’obra per a les seves famílies i abandonin les aules pels carrers.

Aquests donatius s’han aconseguit a través de l’enviament de SMS socials de les mateixes entitats, a través de donacions de particulars a www.dotzexdotze.com, i de les diferents accions que s’han organitzat durant aquests mesos gràcies a la col·laboració d’empreses, mitjans i entitats.





I per al 2023?

Aquest mes de febrer la protagonista tornar a ser l’ONG PROJECTE VIDA i el seu programa de Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per a persones amb trastorns d’addicció i les seves famílies.

Els Grups d’Ajuda Mútua en salut mental s’han posicionat de manera important com una de les estratègies més efectives per a acompanyar i millorar situacions de patiment psíquic relacionat amb diferents experiències. Tenen l’objectiu d’abandonar el rol de malalt, la qual cosa ajuda a respondre a les diferents dificultats generades per l’estigma i autoestigma que acompanya als diagnòstics de trastorn mental.

Col·laborar és fàcil. Es pot enviar un SMS amb la paraula VIDA al 604 i es farà una donació d’1 euro. També es poden fer donatius de l’import que es desitgi o organitzar una pròpia acció solidària amb les idees i els enllaços disponibles al web www.dotzexdotze.com.

El mes de gener es va dedicar a l’Associació Cooperació pel Desenvolupament Local (Coopera Local) i al seu projecte Fil i Ales què té per objectiu aconseguir els fons per a començar a donar microcrèdits a les alumnes i que puguin iniciar els seu propi taller, així com oferir beques per a la matrícula, per a manutenció o per a transports a les noies que encara estan o volen començar a estudiar al Centre Yi-jan. Es van rebre donacions per valor de 419 euros gràcies a les donacions de particulars i de la Farmàcia Piolets que ajudaran a algunes de les 200 alumnes del centre de costura que ho necessitin.

El mes de març donarà visibilitat a l’Associació Marc G.G. que acompanyen en el procés del dol i donen suport a persones que han perdut un ésser estimat.





Sobre el moviment #dotzexdotze

La iniciativa solidària “dotzexdotze”, liderada per Andtropia, neix amb l’objectiu de ser un moviment per a inspirar empreses i particulars a donar suport a les causes socials que més els omplin. Com el seu nom indica dona visibilitat a 12 projectes, un per cada mes de l’any. I vol ser un exemple de com la suma de moltes petites accions que facin particulars o empreses pot multiplicar els resultats de les ONG que liderin els 12 projectes.