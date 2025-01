Dos zeladors són agredits per un pres

Una imatge del Centre Penitenciari (SFGA)

L’agressió a dos funcionaris de presó per part d’un intern ha encès les alarmes entre els sindicats del cos. L’home, que intentava autolesionar-se, va causar ferides als zeladors abans de ser reduït amb una pistola Taser. El pres, d’uns 24 anys, presenta un quadre psicològic complicat, segons fons sindicals del cos. Justament, l’actuació preventiva dels agents penitenciaris pretenia evitar que s’autolesionés. L’acció es va traduir en agressions als funcionaris, que van requerir d’atenció a l’hospital. En tot cas, les ferides van ser de poca consideració.

Les mateixes fonts sindicals apunten que en l’origen d’aquesta situació hi ha la manca de recursos, ja que alguns dels presos presenten perfils que requereixen internament en centres especialitzats, on rebin l’atenció professional necessària. En aquest sentit, el centre penitenciari no està preparat.

Recorden que aquesta és una demanda recurrent i que la situació no es corregeix només amb un simple augment de la plantilla. Una possibilitat seria traslladar a centres especialitzats de l’estranger interns amb uns perfils concrets, perquè puguin rebre el tractament necessari.