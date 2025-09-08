Dos turistes i un veí del Principat detinguts per possessió de droga

Per un delicte contra la salut pública, el passat divendres, dia 6 d’agost, a la frontera del riu Runer, el servei de Policia va detenir un turista de 33 anys per la possessió de droga. En concret, l’individu arrestat tenia 2,1 grams de “speed”, així com 5 grams d’haixix i dues cigarretes confeccionades amb la mateixa substancia estupefaent.
Per altra banda, però també a la frontera del riu Runer, aquest diumenge, dia 7 d’agost, el servei de l’ordre va detenir un veí del Principat d’Andorra, de 35 anys, en possessió d’1,1 gram de “MDMA”.
El mateix diumenge, a la Massana, es va procedir a la detenció d’un turista de 44 anys per possessió de 0,4 grams de cocaïna. L’interessat va ser controlat en un dispositiu rutinari de carretera, en el qual endemés va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,31 g/l.