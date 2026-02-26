Dos turistes detinguts per accedir al país amb droga i, un altre home, per agressió a la parella

Aquesta setmana, el servei de Policia ha arrestat, a la frontera del riu Runer, dues persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. Es tracta de dos turistes. Un d’ells, de 23 anys, entrava al país dilluns a la tarda en possessió de 2,44 grams de cocaïna i, l’altre, de 46 anys, va travessar la frontera la matinada de dimarts amb 0,08 grams de la mateixa substància.
Arrestat per agredir la parella
En un altre ordre de detencions, dimecres a la nit, a la Massana, un home de 45 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la parella al domicili on viuen.