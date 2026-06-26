Dos policies es formen en la lluita contra el contraban, el narcotràfic i el seguiment de criptoactius

Dos efectius de l’Àrea de Fronteres i Estrangeria d’Andorra han efectuat, recentment, una estada pràctica amb especialistes de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola a Algeciras i a Tarifa per a conèixer de primera mà la feina dels seus homòlegs tant en les zones frontereres com en els ports, on s’efectuen controls de mercaderies, equipatges i viatgers. Així, han acompanyat els experts de les Oficines d’Anàlisi i Investigació Fiscal de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Droga i Crim organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional en intervencions que han permès comissar grans quantitats d’haixix i en diversos controls de passatgers, també en ports esportius. Especialment interessant, per qüestions comunes, ha estat el treball en la Línia de la Concepció i Gibraltar, una zona molt transitada en què els cossos i forces de seguretat veïns també treballen intensament per a combatre el contraban de tabac.
Els policies andorrans també han pogut familiaritzar-se de prop amb la feina que fa l’Equip Pegaso, una unitat de la Guàrdia Civil especialitzada i orientada al control de l’espai aeri que vigila l’activitat dels narcotraficants en les zones costaneres per tal de poder-los interceptar.
Estades pràctiques com aquestes suposen, per als efectius andorrans, experiències molt enriquidores que els permeten intercanviar coneixements, processos i maneres d’abordar les diferents situacions amb què es troben, així com estrènyer llaços de col·laboració.
Amb el mateix objectiu s’han desplaçat a Madrid un inspector i un sergent major de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal. En aquest cas, els dos comandaments han visitat la seu de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional per a conèixer com s’estructuren els especialistes en lluita antidroga, així com per a mantenir els contactes i la col·laboració, tant per qüestions operatives com en matèria formativa.
D’altra banda, les darreres setmanes, tres policies més de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal van assistir a un curs internacional avançat sobre traçabilitat i comís d’actius digitals organitzat pel Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) del ministeri de l’Interior espanyol.
Una formació d’alt nivell que va reunir experts d’Espanya, Andorra i Portugal amb l’objectiu de reforçar la capacitació dels professionals per a anticipar-se a les amenaces emergents i consolidar una resposta més efectiva davant formes de delinqüència cada vegada més complexes i en evolució constant.
Així, es van treballar eines operatives per al seguiment, localització i comís dels criptoactius de les organitzacions criminals i es van analitzar les noves tendències tecnològiques en transaccions amb criptomoneda i blockchain.
Es tracta del primer curs centrat en aquesta matèria que organitza el CITCO de la mà d’especialistes de referència amb la finalitat de combinar excel·lència tècnica, experiència pràctica i dimensió internacional per a construir coneixement de manera compartida, rigorosa i orientada a l’acció.