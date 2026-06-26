Dos policies es formen en la lluita contra el contraban, el narcotràfic i el seguiment de criptoactius

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In: Societat
La Policia del Principat ha participat en diverses formacions aquests darrers dies (Policia d'Andorra)
La Policia del Principat ha participat en diverses formacions aquests darrers dies (Policia d’Andorra)

Dos efectius de l’Àrea de Fronteres i Estrangeria d’Andorra han efectuat, recentment, una estada pràctica amb especialistes de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola a Algeciras i a Tarifa per a conèixer de primera mà la feina dels seus homòlegs tant en les zones frontereres com en els ports, on s’efectuen controls de mercaderies, equipatges i viatgers. Així, han acompanyat els experts de les Oficines d’Anàlisi i Investigació Fiscal de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Droga i Crim organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional en intervencions que han permès comissar grans quantitats d’haixix i en diversos controls de passatgers, també en ports esportius. Especialment interessant, per qüestions comunes, ha estat el treball en la Línia de la Concepció i Gibraltar, una zona molt transitada en què els cossos i forces de seguretat veïns també treballen intensament per a combatre el contraban de tabac.

Els policies andorrans també han pogut familiaritzar-se de prop amb la feina que fa l’Equip Pegaso, una unitat de la Guàrdia Civil especialitzada i orientada al control de l’espai aeri que vigila l’activitat dels narcotraficants en les zones costaneres per tal de poder-los interceptar.

Estades pràctiques com aquestes suposen, per als efectius andorrans, experiències molt enriquidores que els permeten intercanviar coneixements, processos i maneres d’abordar les diferents situacions amb què es troben, així com estrènyer llaços de col·laboració.

Amb el mateix objectiu s’han desplaçat a Madrid un inspector i un sergent major de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal. En aquest cas, els dos comandaments han visitat la seu de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional per a conèixer com s’estructuren els especialistes en lluita antidroga, així com per a mantenir els contactes i la col·laboració, tant per qüestions operatives com en matèria formativa.

D’altra banda, les darreres setmanes, tres policies més de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal van assistir a un curs internacional avançat sobre traçabilitat i comís d’actius digitals organitzat pel Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) del ministeri de l’Interior espanyol.

Una formació d’alt nivell que va reunir experts d’Espanya, Andorra i Portugal amb l’objectiu de reforçar la capacitació dels professionals per a anticipar-se a les amenaces emergents i consolidar una resposta més efectiva davant formes de delinqüència cada vegada més complexes i en evolució constant.

Així, es van treballar eines operatives per al seguiment, localització i comís dels criptoactius de les organitzacions criminals i es van analitzar les noves tendències tecnològiques en transaccions amb criptomoneda i blockchain.

Es tracta del primer curs centrat en aquesta matèria que organitza el CITCO de la mà d’especialistes de referència amb la finalitat de combinar excel·lència tècnica, experiència pràctica i dimensió internacional per a construir coneixement de manera compartida, rigorosa i orientada a l’acció.

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