Dos nous ingressos al Sant Hospital de la Seu per coronavirus

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell es manté aquest dimarts en la xifra de 13 casos actius de COVID-19. Tanmateix, les darreres hores dos d’ells han ingressat al Sant Hospital per complicacions derivades de la malaltia. Sí que ha augmentat el nombre de veïns aïllats a domicili, que ara són 52 (+18), tot coincidint amb la detecció d’un positiu a un mestre d’ESO, que ha obligat a confinar tota la seva classe.

Tot i aquesta dada, el risc de rebrot a la Seu segueix baixant i ara està en 243 (10 punts menys que ahir i 20 menys que diumenge), mentre que la taxa de reproducció de la malaltia als 7 dies és d’1,14 i es manté estable, a prop del límit recomanat d’1. Pel que fa al conjunt de l’Alt Urgell, aquest dimarts ha augmentat lleugerament el risc de rebrot (163) tot i que es manté força per sota del de la Seu i de l’Alt Pirineu, mentre que sí que segueix baixant la Rho7, que ara és d’1,10, pràcticament igual a la de la capital comarcal.

Aquesta tendència a l’estabilitat també la confirma l’actualització de les Dades Obertes de la Generalitat i de l’analista Gerard Giménez Adsuar. Aquesta darrera setmana l’Alt Urgell s’ha mantingut, per segona setmana consecutiva, just per sota del llindar de referència alemany de casos per cada 100.000 habitants, que és de 50 (és a dir, 0,5 per cada 1.000 hab.). Per tant, figura entre les 25 comarques que tenen una bona evolució (color verd) i deixa enrere els més de 200 casos/100.000 a què havia arribat ara fa tot just quatre setmanes.

Fort augment de positius després del cribratge

Per contra, a la Cerdanya segueix disparada l’aparició de nous casos i ja suma dues setmanes en color vermell: l’anterior es va apropar a un índex de 400 i els darrers dies ha arribat a superar la xifra de 600, cosa que equival a 6 casos per cada 1.000 habitants. A més a més, l’índex de rebrot s’ha enfilat fins a 2.000, el més alt de tot Catalunya amb diferència.

També s’ha incrementat la incidència a l’Alta Ribagorça, que al llarg d’un mes no va tenir cap nou positiu i, en canvi, la setmana passada s’ha situat en un índex de 100/100.000. En canvi, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà la incidència actual és molt baixa, per sota de 25. Finalment, a l’Aran la situació és semblant a la de l’Alt Urgell: a tocar del límit de 50 des de fa dues setmanes.

Risc de rebrot de 566 a l’Alt Pirineu i Aran

La situació de la Cerdanya ha influït en part en l’actual risc de rebrot elevat que registra la regió de l’Alt Pirineu i Aran, que a data d’avui és de 566,22 (unes 3,5 vegades més que el que té l’Alt Urgell), 43 punts més que el dia anterior i uns 200 punts més que ara fa dues setmanes. De la seva part, la taxa de reproducció al conjunt de la regió pirinenca és ara d’1,67.

Les darreres vint-i-quatre hores s’ha detectat 22 nous positius a tot l’Alt Pirineu i Aran i hi ha hagut 12 nous ingressos hospitalaris, dos d’ells a la Seu. Aquesta setmana passada ja es va superar el miler d’infectats pirinencs des de l’inici de la pandèmia i, amb les noves confirmacions, ara ja són concretament 1.084.

A tot Catalunya, el risc global de rebrot és actualment de 186,86 (lleugerament per sota del del l’Alt Urgell) i la Rho7 se situa en 1,13.

Les quarantenes dels contactes de positius es redueixen de 14 dies a 10

D’altra banda, el Govern català ha anunciat que reduirà les quarantenes, de 14 dies a només 10, per a persones que siguin contactes estrets de positius per COVID-19. El Govern català ja havia avançat la mesura aquest dilluns, de cara a aplicar-la a partir de la setmana vinent a Catalunya, i al cap de poques hores l’executiu espanyol ha assegurat que també s’aplicarà ara a tot l’Estat.

De fet, fins ara als contactes estrets ja se’ls permetia escurçar els dies d’aïllament si en tres dies no havien notat nous símptomes. Ara ja es permetrà aquest període de 10 dies per a tothom, tant si han donat positiu com si no s’han encomanat. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que abans de fer aquest pas han estudiat els beneficis i perjudicis d’aplicar-ho i han arribat a la conclusió que es donen les condicions per escurçar aquestes quarantenes.