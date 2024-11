Dos nous casos de violència de gènere en un mateix dia

Simulació d’una dona que es protegeix amb la mà d’una agressió masclista. Foto: Arxiu

Divendres passat, de matinada, la Policia va detenir a Escaldes-Engordany, un home de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra la salut pública després que es presentés al domicili de l’exparella i l’agredís. Un cop detingut, durant l’escorcoll se li van trobar 0,3 grams de cocaïna.

D’altra banda, el mateix divendres a primera hora del matí, un altre home, de 39 anys, va ser arrestat a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i contra la llibertat per haver agredit i amenaçat de mort la parella. La dona va requerir la intervenció de la Policia i va interposar la denúncia de matinada, just després de l’agressió. Els agents van localitzar l’home, que havia marxat del domicili, i el van detenir.