Dos motoristes, ferits en dos accidents a Encamp

Dos motoristes han resultat ferits aquest divendres en dos accidents de trànsit a Encamp: un a l’avinguda de François Mitterrand i l’altre a la rotonda inferior del túnel dels dos Valires.

Per al primer accident, la Policia ha rebut l’avís a les 16:28 hores. Els fets han passat a l’avinguda de François Mitterrand, a l’alçada número 81, segons indica el comunicat policial. L’accident s’ha produït per col·lisió per abast amb 3 vehicles implicats. Un camió -Renault Premium-, una motocicleta

-Honda SH 125-, ambdós amb matrícula del Principat, i un turisme -Seat Ibiza-, amb matrícula espanyola. La conductora de la motocicleta -dona de 43 anys-, ha resultat ferida.

En el segon accident, s’hi han vist implicats un turisme -VW T-Roc- amb matrícula espanyola, i una motocicleta -Honda SCV 100-, amb matrícula del Principat. El conductor de la motocicleta -un jove de 17 anys- ha resultat ferit. En aquest cas, la Policia ha rebut l’avís a les 17:56 hores i els fets han passat a la rotonda inferior del túnel dels dos Valires, a la carretera general número 2, d’Encamp.