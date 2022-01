Dos mesos més per presentar-se per optar a la gestió de la Prada de Moles d’Encamp

El Comú d’Encamp ha decidit prorrogar, durant dos mesos, el termini per a la presentació de la documentació relativa al concurs públic nacional per a la concessió en règim d’ocupació privativa del terreny on estan ubicades les instal·lacions esportives de Prada de Moles a la parròquia d’Encamp.

El termini inicialment previst acabava el pròxim 27 de gener, i amb l’allargament de dos mesos, finalitzarà el 28 de març de 2022 a les 10 h del matí.

A petició d’una de les empreses interessades i valorant la dificultat tècnica de la documentació el Comú ha acordat la pròrroga del concurs que es publicarà demà, 26 de gener, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.