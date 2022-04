Dos ferits per inhalació de monòxid de carboni en un habitatge de la Seu d’Urgell

Dues persones han hagut de ser ateses aquest dimarts a la matinada a la Seu d’Urgell després de patir una intoxicació per monòxid de carboni en un habitatge de la Seu d’Urgell. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, els fets s’han produït a 2/4 de 6 de la matinada, al número 38 de l’avinguda de Guillem Graell.

Per causes que s’investiguen, els afectats han inhalat el gas i han hagut de ser atesos al Sant Hospital en estat “menys greu”. Els Bombers han detectat que presumiblement havia saltat el detector de la caldera de l’habitatge, motiu pel qual han precintat l’aparell. S’hi ha intervingut al llarg d’una hora fins que els agents han constatat que els nivells de concentració de monòxid ja estaven a zero.

Al lloc s’hi han desplaçat dos vehicles dels Bombers de la Seu d’Urgell, juntament amb dues ambulàncies del SEM.