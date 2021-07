Dos ferits en dos accidents de trànsit

Dos persones han resultat ferides en dos accident de trànsit aquest dilluns.

El primer accident ha succeït al migdia a Escaldes-Engordany, on la Policia ha rebut l’avís a les 13:59 hores. Els fets han passat a la carretera General número 2, a l’alçada del km. 1.700 a Escaldes-Engordany.

L’accident s’ha produït entre tres turismes, Mercedes Benz C 200, Skoda Octavia, i Renault Megane, tots amb matrícula del Principat.

El conductor del Renault – un noi de 19 anys- ha resultat ferit.

D’altra banda, una motorista ha resultat ferida en un accident de trànsit aquest dilluns a la tarda a Andorra la Vella.

La Policia ha rebut l’avís a les 16:44 hores. Els fets han passat a la rotonda dels Marginets a Andorra la Vella

L’accident s’ha produït entre dos vehicles, turisme Volkswagen Golf (ESP) i motocicleta Kawasaki Z1000 amb matrícula del Principat. Per causes a determinar, el turisme ha marxat del lloc de l’accident sense identificar-se, sent posteriorment controlat a la frontera del riu Runer.

La passatgera de la motocicleta -una noia de 23 anys- ha resultat ferida.