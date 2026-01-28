Dos esquiadors accedeixen a una zona tancada d’Arinsal on s’estaven provocant allaus preventius

Les nevades de les darreres setmanes han deixat importants acumulacions de neu a les estacions de Grandvalira Resorts (Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís), fet que incrementa de manera notable el risc d’allaus en diferents zones del domini. Els equips de terreny treballen intensament per a garantir la seguretat a la muntanya i, per aquest motiu, mentre es du a terme el PIDA (Pla d’Intervenció de Desencadenament d’Allaus), les àrees afectades romanen tancades.
Durant aquestes tasques de seguretat i manteniment a les 8 d’aquest matí, a Arinsal, els equips de l’estació han pogut enregistrar en vídeo un parell d’esquiadors de muntanya ascendint per l’estació, que estava tancada, malgrat les advertències d’allau i la senyalització visible de no traspassar la zona. A més, han fet cas omís de les indicacions d’un treballador, que els ha avisat que s’estava duent a terme el PIDA i que no es podia accedir, fet que agreuja encara més la situació.
Aquest tipus d’actuacions són altament imprudents i posen en risc tant els usuaris com els professionals que treballen per a garantir la seguretat del domini. En el moment que han passat ambdós esquiadors, la càrrega explosiva per a desencadenar l’allau en qüestió, al pic del Port Negre, ja estava col·locada, i per tant no es podia fer res per a aturar-ho. Per sort, els esquiadors han passat uns segons abans de produir-se l’allau.
Des de les estacions andorranes es fa una crida a la prudència, la responsabilitat i es demana el màxim respecte per la feina dels equips tècnics, que operen en condicions complexes per a assegurar i estabilitzar el terreny. Malauradament, no és la primera vegada que es troben amb esquiadors que accedeixen a àrees tancades.
Igualment, es recorda que cal respectar estrictament els horaris d’obertura dels circuits d’esquí de muntanya, circuits que han estat dissenyats precisament perquè aquesta modalitat es pugui dur a terme amb completa seguretat. Les estacions disposen de diferents circuits, alguns habilitats de 9 h a 17 h, i d’altres als que es pot accedir entre les 17 h i les 22 h. Fora dels horaris establerts hi ha personal treballant, riscos reals d’allaus i situacions que poden esdevenir molt perilloses. En aquest sentit, cal recordar que les màquines trepitjaneu treballen de nit i en diferents zones dels dominis, i que els cables que les sostenen poden provocar greus accidents.