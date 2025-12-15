Dos detinguts per alcohol al volant, un d’ells involucrat en un accident a Arinsal

Per trobar-se conduint sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia va detenir, la matinada del passat dissabte, un home de 29 anys que va donar una taxa positiva d’alcoholèmia d’1,33 i, una estona després d’aquest primer arrest, va procedir a la detenció d’un altre home, també per alcohol al volant. Aquest darrer és un jove de 18 anys.
El jove, en la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,49. Val a dir que el noi es va veure involucrat en un accident de circulació, al pobre d’Arinsal, sent el responsable de causar danys a dos vehicles estacionats.