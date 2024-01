Dos detinguts a la frontera del riu Runer per positiu de tòxics al volant i possessió de droga

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La matinada de dimecres la Policia va arrestar un home de 38 anys i no resident que accedia al país per la frontera del riu Runer amb 2,8 grams de cocaïna. També es trobava en possessió de dos grams de marihuana i 1,5 d’haixix. A més, va donar positiu en drogues al volant i, per tant, també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

La matinada de dijous, en el mateix punt, un altre home, de 45 anys, va ser arrestat amb una petita pedra de cocaïna. Com en el cas anterior, l’arrestat també va donar positiu en la prova de tòxics sent detingut com a presumpte autor de delictes contra la salut pública.