Dos concerts a Ordino, un, el dia 15 i, l’altre, per Cap d’Any

Un concert de Cap d’Any (ONCA)

El Comú d’Ordino i una coneguda entitat financera del país programen dos nous concerts per a les properes setmanes. La primera cita serà el 15 de desembre, a les 12 h, a l’església parroquial d’Ordino, de la mà de Fratelli La Strada que proposa un concert-espectacle de pop filosòfic experimental que porta per títol ‘El bosc’. Fratelli La Strada és un grup format per Anna Garcia, solista, violinista i teclista, i Antonino d’Antoni, guitarrista i solista, tots dos vinculats a l’ONCA. ‘El bosc’ expressa l’ideari del duo a través de composicions originals, així com amb lletres poètiques, filosòfiques, oníriques i amb un rerefons de reflexió existencial. La cita oferirà cançons arranjades per a guitarra, violí, teclat i dues veus per a donar so a les vivències dels últims anys entre ambients folklòrics, rurals, urbans i literaris. Recerca i experimentació, però també lleugeresa i frescor.

La segona de les convocatòries és el tradicional concert de Cap d’Any a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota el guió i direcció musical d’Albert Gumí. El concert, que tindrà lloc el dia 1 de gener de 2025, a les 19 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, porta per títol ‘Els clàssics d’Any Nou. De Rossini a Strauss’ i oferirà una mostra dels compositors més sol·licitats per a començar l’any nou: Rossini, Brahms, Mascagni, Tchaikowsky, Offenbach… Grans noms de la música clàssica que compartiran protagonisme amb els membres de la família Strauss. Breus anècdotes de la vida i l’obra d’aquests artistes ajudaran a entendre precisament perquè són uns dels autors més programats en aquest format de concert clàssic tan popular arreu del món.

Les entrades per a ambdós concerts es posen a la venda aquest dimarts, dia 3 de desembre al web https://festivalsordino.4tickets.es/ i a l’Oficina de Turisme d’Ordino. El preu de les entrades és de 10 euros per al concert-espectacle de Fratelli La Strada, i de 35 euros i de 25 euros per a les localitats del cor i algunes laterals, per al concert d’Any Nou.