Dos casos de detencions per malmetre barreres d’aparcament

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Divendres, la Policia va detenir al Pas de la Casa un home, de 21 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. Se’l va localitzar i controlar després que el dia anterior forcés la barrera de l’aparcament d’un centre comercial d’Andorra la Vella per a sortir amb el seu vehicle. El valor dels danys que l’home hauria causat a la barrera superarien els 800 euros.

També, després de forçar i causar danys en la barrera de sortida d’un altre aparcament de la capital, es va controlar la matinada de dissabte un altre home, de 32 anys i no resident, que la Policia va acabar arrestant per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,85. També se l’acusa de delictes contra el patrimoni. Els danys a la barrera estan valorats en més de 1.000 euros.