Dos arrestats per alcoholèmia, un d’ells va tenir un accident contra un camió d’escombraries

Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, aquests darrers dies el servei de Policia ha detingut dues persones. Es tracta d’un conductor de 55 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,14 a qui s’ha controlat aquesta matinada de divendres, després d’un accident de circulació de danys materials en què ha col·lidit contra un camió de recollida d’escombraries.
L’altra persona detinguda és un conductor, de 36 anys, a qui es va arrestar aquest dijous, a la nit. Va ser controlat pel servei de l’ordre en un control a la carretera general número 2 (CG-2), a la parròquia d’Encamp, per un positiu d’1,46.
