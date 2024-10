Dos arrestats a la frontera amb Espanya, un per droga i, l’altre, per mostrar un passaport fals

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Durant aquesta setmana, s’han produït un parell de detencions que han tingut com a escenari la frontera del riu Runer. Sens dubte, és un dels punts d’accés al Principat on tot sovint es produeixin arrestos -molts d’ells, de persones turistes- per delictes relacionats amb temes de documentació o bé de possessió de drogues. Així ho informa habitualment el servei de l’ordre.

La primera de les dues detencions efectuades per la Policia a la frontera amb Espanya ha estat la d’un turista, de 35 anys, que es trobava en possessió de 0,3 grams de cocaïna. Pel que fa a la segona, els agents han controlat un home, de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’individu arrestat va identificar-se amb un passaport fals.