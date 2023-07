Dos accidents i, en els dos, un motorista ferit

Imatge d’ARXIU d’un accident de trànsit entre un cotxe i una moto

Per moltes campanyes que es duguin a terme, tant a Andorra com en els països veïns, estan augmentant els accidents de trànsit amb motoristes implicats. En cap cas vol dir que, aquests, en siguin responsables, però, com passa també amb ciclistes i vianants, acaben sent les víctimes més vulnerables.

Aquest dimecres, al Principat, hi ha hagut dos nous accidents de circulació – a la mateixa hora- i, en els dos, un motorista ha resultat ferit. El primer sinistre ha tingut lloc a la rotonda de Casadet, a l’avinguda de Tarragona, a la parròquia d’Andorra la Vella. Ha estat a les 17:08 hores quan la Policia ha rebut l’alerta de l’accident entre un turisme Seat Ateca, matrícula espanyola, i una motocicleta Benelli Tornado, amb placa del Principat El conductor de la moto, un veí de les valls, de 64 anys, ha resultat ferit.

En segon accident s’ha localitzat a la carretera dels Cortals, a la parròquia d’Encamp. Ha estat un sinistre entre una motocicleta Fruehauf Sap i un camió Mercedes-Benz Arocs, ambdós amb matrícula del Principat. La conductora de la moto, una noia de 18 anys, ha resultat ferida.