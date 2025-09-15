Dos accidents amb ferits a la parròquia d’Andorra la Vella

Un motorista de 17 anys ha resultat ferit aquest dilluns al matí en un accident de circulació a la parròquia d’Andorra la Vella. En l’accident s’han vist implicats la motocicleta i un turisme tots dos amb matrícula del Principat. Aquest sinistre de trànsit ha tingut lloc al voltant de les 11 d’aquest matí de dilluns, al punt quilomètric 4 de la carretera general número 1 (CG-1).
D’altra banda, sobre dos quarts de dues de la tarda s’ha produït un atropellament, en aquest cas a l’alçada del número 110 de l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella. En el mateix, el conductor d’un turisme amb matrícula d’Andorra, ha atropella un vianant. Aquest darrer, un home veí de les valls, de 68 anys, ha resultat ferit.