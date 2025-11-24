Dos accidents a la xarxa viària se salden amb dues persones ferides

Segons informa el servei de Policia, aquest dilluns al matí s’ha produït un accident de circulació entre un cotxe i una motocicleta, ambdós amb matrícula andorrana, a l’avinguda de la Bartra, a Encamp, quan els dos vehicles circulaven en sentit descendent. A causa del sinistre de trànsit, l’acompanyant de la moto, de 26 anys, ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’hospital. Els fets s’han registrat al voltant de les 10 del matí.
Així mateix, el servei de l’ordre també ha comunicat que ha tingut lloc un segon accident a la xarxa viària del país, en aquest cas, entre dos turismes amb matrícula espanyola que circulaven en sentit ascendent per la CG-3. A conseqüència del sinistre, que s’ha localitzat a l’altura del punt quilomètric 2,600 a la zona del túnel Sant Antoni, una menor que viatjava en un dels dos vehicles ha hagut de ser trasllada a l’hospital de manera preventiva. Aquest incident viari ha passat sobre tres quarts d’onze d’aquest matí de dilluns.