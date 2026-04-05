Dos accidents a la xarxa viària deixen un balanç de tres persones ferides

Aquest dissabte a la nit es va registrar un accident de circulació a la carretera general número 1 (CG-1), concretament en el seu punt quilomètric 0,150, a la parròquia d’Andorra la Vella. Es va saldar amb el balanç de dues persones ferides. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit instants abans de les nou de la nit. Va ser un acccident entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. El conductor de la motocicleta i la seva passatgera, un home i una dona de 22 i 30 anys, respectivament, van resultar ferits.
Unes hores abans, al voltant d’un quart de sis de la tarda, va tenir lloc un altre sinistre de trànsit, en aquest cas a la parròquia de Sant Julià de Lòria, a la carretera general número 6 (CG-6). Hi va haver dos vehicles involucrats, un turisme amb matrícula espanyola i una motocicleta amb placa andorrana. El conductor de la motocicleta, un home de 32 anys, va resultar ferit en l’incident viari.