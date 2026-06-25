Dos accidents a la xarxa viària, aquest dijous, se salden amb tres ferits

Aquest dijous s’han registrat dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana i, en els quals, hi ha hagut persones ferides. El primer sinistre de trànsit ha tingut lloc poc abans de les onze del matí, a la rotonda Josep Escalé, a la CG-1, a la parròquia d’Andorra la Vella. S’hi han vist implicats dos turismes amb matrícula de Principat. Una ocupant d’un dels turismes, una dona de 56 anys, ha resultat ferida.
L’altra incident viari s’ha produït prop de dos quarts de tres de la tarda, a la rotonda del Prat Salit, a la CG-1, a la parròquia d’Andorra la Vella. En aquest cas també s’han vist involucrats dos turismes amb placa del país. Els dos conductors, una dona i un home de 36 i 41 anys, han resultat ferits en el sinistre.