Doria tanca els Europeus de Praga amb un 10è lloc en caiac

Cara i creu per a Mònica Doria en la darrera jornada dels Campionats d’Europa absoluts de canoa eslàlom a Praga. La palista de 20 anys ha obert la jornada amb la classificació per a la final en la modalitat de caiac, però una errada en el tram final del recorregut l’ha deixat sense opcions de podi.

Després d’aconseguir divendres el bitllet per a les semifinals, Mònica Doria obria la darrera jornada dels Europeus de Praga amb l’objectiu de classificar-se entre les 10 finalistes en la modalitat de caiac. La palista de 20 anys ha fet un recorregut gairebé perfecte, amb només 2 segons de penalització després de tocar una porta. Una actuació que li ha donat el pas a la final amb el novè millor temps de les 20 semifinalistes.

Tres hores després Doria es tornava a enfrontar a l’exigent canal de Praga, no gaire lluny d’on fa tres anys va proclamar-se campiona d’Europa júnior. Ha sortit en segon lloc i ha arriscat al màxim per pujar al podi. Després de penalitzar amb dos segons per tocar la desena porta, s’ha quedat sense opcions quan s’ha saltat la dissetena i ha sumat 50 segons més de càstig. Al final ha acabat desena. Un gran resultat amb regust agredolç, que confirma Doria a l’elit del piragüisme mundial, en un any sense competicions per la pandèmia.

El seu horitzó continuen sent els Jocs Olímpics de Tòquio, on té un bitllet doble en canoa i caiac.