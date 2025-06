Doria, Pellicer i Checa, a punt per a la Copa del Món de Pau

El jove palista andorrà, Nil Checa, en una imatge d’arxiu (FACC)

Els palistes de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) participaran aquest cap de setmana a la segona prova de la Copa del Món d’aigües braves. Mònica Doria, Laura Pellicer i Nil Checa competiran a partir d’aquest divendres a la segona cita del calendari que es disputa a Pau, França. Es tracta d’un canal conegut per als tres tricolors i en el qual ja han competit aquest 2025 amb la seva participació a la primera jornada de la Copa Pirineus a inicis de temporada.

Doria buscarà mantenir el ritme d’aquest inici de curs amb dues medalles en les dues primeres grans cites del calendari, el campionat d’Europa i la Copa del Món de La Seu. De fet, l’andorrana arriba com a tercera de la classificació general en la modalitat de K1 després de pujar al podi la setmana passada en caiac. Per la seva banda, Pellicer intentarà tornar a lluitar per a accedir a una de les finals i mantenir la bona navegació mostrada a París i a la Seu.

Qui també buscarà marxar de Pau amb bones sensacions és el jove de 14 anys, Nil Checa, que aquest cap de setmana disputarà la seva segona prova de Copa del Món, en una demostració del treball de base que la FACC ha dut a terme els darrers anys.





Calendari atapeït

Les proves d’eslàlom es començaran a disputar aquest divendres, a partir de les 13.45 hores, en la modalitat de caiac. Pellicer sortirà amb el dorsal 31, mentre que Doria ho farà amb l’onze. En categoria masculina, Checa serà dels primers en baixar amb el dorsal 79.

La final de caiac es disputarà aquest mateix divendres a la tarda a partir de les 17.15 hores.

Dissabte serà el torn per a la modalitat de canoa amb les classificatòries a partir de les 11.15 hores i la final a les 15.05 hores, mentre que diumenge ja serà el torn per al caiac cross.