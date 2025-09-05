Doria i Pellicer debuten a les finals de la Copa del Món d’Augsburg

Màxima representació andorrana a les finals de Copa del Món de piragüisme que es disputen a partir de divendres al canal d’Augsburg. Mònica Doria i Laura Pellicer s’estrenen aquest divendres en la darrera prova del circuit de la federació internacional (ICF) en la que serà la darrera gran prova abans del Mundial d’Austràlia.
Cita important per a les dues palistes, especialment per a Mònica Doria que aspira a penjar-se alguna medalla, no només a la prova d’aquest cap de setmana, sinó també a la general d’alguna de les dues modalitats clàssiques: canoa i caiac.
Per la seva banda, Laura Pellicer disputarà enguany la tercera prova del calendari de Copa del Món després de la seva presència a la Seu i a Pau. A més, la piragüista del Principat també va completar el seu calendari internacional amb l’Europeu de París.
Un format diferent i puntuació doble
Cal destacar que de cara a aquestes finals el format torna a canviar. En primer lloc, la puntuació d’aquesta prova de Copa del Món val doble, la qual cosa suposa que la guanyadora s’emportarà 120 punts, la segona 110 punts i la tercera 100 punts. A partir d’aquí, el primer lloc fora del podi sumarà 92 punts, 88 la cinquena, 84 la sisena i, successivament, fins als 4 punts per haver participat.
A més, de cara a les finals es torna al format que es va dur a terme a l’Europeu en el qual hi ha una primera eliminatòria, les 24 més ràpides passen a la semifinal i, en darrera instància, les 12 més ràpides accediran a la final.
Les opcions de Doria a la general
Si bé en totes dues generals, Mònica Doria, arriba en setena posició, en la modalitat de caiac sembla que tot està més decidit que no pas en canoa. Ricarda Funk amb 192 punts i un marge de 12 respecte a Evy Leifbarth, sembla que s’emportarà la general, mentre que la britànica (180 punts) té tots els números de ser segona. El tercer lloc està més disputat i, tot i que l’andorrana té opcions, són remotes. Tot sembla indicar que Kimberly Woods i Eva Alina Hocevar es disputaran el bronze, ja que la britànica suma 169 punts i l’Eslovena en suma 164.
Molt més ajustada està la classificació de canoa. La campiona d’Europa sap segur que si accedeix a la final haurà millorat la seva millor puntuació històrica en Copa del Món. Fins ara, Mònica Doria té un màxim de 199 punts el 2023 en la modalitat de C1, que li van valer per a ser cinquena de la general. Ara, amb 138 punts acumulats, un dotzè lloc li valdria per a sumar-ne 62, que la deixaria amb un total de 200.
Tanmateix, les aspiracions de la campiona d’Europa són majors. Doria busca un podi a la general que seria històric per a l’esport andorrà. Perquè això succeeixi les variables són moltes perquè fins a un total de 10 palistes tenen opcions clares per a acabar entre les tres primeres.
Si Doria s’imposa a Augsburg serà campiona de la general sempre que l’espanyola Miren Lazkano no millori el cinquè lloc. Un resultat que fa que la tricolor depengui d’ella mateixa per a pujar al podi i aspirar a emportar-se la general.
Si Doria és segona tindria assegurat una plaça al podi de la general. De fet, l’esportista del Principat encara podria guanyar la general si Lazkano és setena o pitjor i la guanyadora no és una de les palistes que actualment està al top-9 de la classificació.
En el cas que l’andorrana fos tercera, les opcions ja queden limitades al segon o tercer lloc de la general. Una situació que requeriria que Lazkano fos com a màxim desena i que només una de les rivals que estigués per davant fos quarta o millor. En el cas que l’espanyola millorés la posició, Doria hauria d’esperar que d’entre Pankova, Leibfarth, Woods o Us, dues no pugessin al podi d’Augsburg.
Finalment, Mònica Doria encara tindria factible un lloc a la general si fos quarta. En aquest cas, la casuística més factible seria que Lazkano fos onzena o pitjor i que de les rivals que té per davant Doria, aquestes no milloressin el sisè lloc.