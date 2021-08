Donem sentit a la vida

Tots ens hem preguntat almenys alguna vegada en la nostra vida Quin és el significat de la vida? , Per què som vius?, Per a què vam néixer? I quin és el sentit de la nostra existència en aquest món? Si morirem i res és perdurable, quin sentit té viure? Les respostes i els perquès són interminables. Són relatius i fins i tot, les preguntes de vegades van més enllà que qualsevol possible resposta.

Com ja vaig dir, crec que el sentit i el significat de la vida i de la nostra existència, és una creació totalment individual i única, considero que cadascú s’ha de dedicar com a primer sentit de vida a la creació del seu propi significat, i ja havent definit , viure-ho i comprometre plenament amb ell. Un ha de confiar en la seva pròpia saviesa per trobar i crear aquest significat.

Si la vida no té sentit, pot desenvolupar-se una crisi existencial per no veure-li sentit a l’existència. No obstant això, quan es veu aquest sentit, la vida és molt més senzilla i suportable.

Cadascú pot tenir la seva pròpia opinió, tot i que és habitual no tenir una resposta ferma i pròpia. I, en cas de tenir-la, aquesta pot canviar al llarg de la vida i de les circumstàncies personals.

Si segueixes vivint a partir del que la societat i altres esperen de tu, no seràs veritablement feliç, sentiràs desmotivació, viuràs per agradar i desaprofitaràs el teu potencial. Diguem que sempre has tingut la passió d’ajudar a altres. Aquest seria un altre camí.

En el meu cas, crec que no sempre he tingut tanta claredat pel que fa al meu propi significat de la vida i de la meva existència.

També crec que aquesta és la clau, permetre que el significat canviï, no imposar res, establir alguna cosa però amb la flexibilitat que pot canviar, perquè som éssers humans i anem canviant, ens transformem pensant que el que avui pot tenir significat i sentit demà pot no tenir-lo, o tenir-lo d’una manera diferent.

A la fi, l’important és mirar el que ens envolta. Els teus amics, la teva família, la gent que t’estima, l’oportunitat de gaudir de la natura, hi ha moltes coses que donen sentit a la teva vida, més de les que realment imaginem encara que tot no ho puguem veure, així donem sentit a la vida.