Títol: Don Osito. L’osset dels Dalí i García Lorca

Escriptor/a: SOLDEVILA, Joan Manuel

Il·lustrador/a: Zuzanna Celej

Disseny: Mercedes Romero

Editorial: Joventut

Pàgines: 40

Any: 2021

Edat: a partir de 7 anys

Aquesta és la història de vida de Don Osito Marquina, l’osset de peluix d’Anna Maria Dalí, germana del famós pintor. El llibre narra a través de catorze cartes la biografia d’aquest personatge que formarà part de la infantesa i la vida adulta d’aquesta família altempordanesa. L’estil epistolar permet a l’osset explicar de primera mà, i en primera persona, les seves vivències: el seu naixement el 1909 a la fàbrica de joguines Steiff a Gingen, Alemanya; la seva adquisició en una botiga de París per part de la família figuerenca com a regal per a la seva filla Anna Maria; la infantesa i la complicitat compartida amb els dos germans; les festes i les trobades amb altres intel·lectuals de l’època com Federico García Lorca, o els múltiples viatges, aventures i desventures entre ciutats com Figueres, Cambridge o Cadaqués.

Joan Manel Soldevila dona, a través d’aquesta obra, vida i veu a un personatge inanimat com és l’osset Marquina, un osset de peluix que fou propietat des d’inicis del segle XX de la Família Dalí, i que actualment és un dels objectes estrella de la col·lecció permanent del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. La història permet diferents nivells de lectura, i per a aquells més grans, el relat es complementa amb un epíleg on s’explica la biografia dels personatges principals del llibre: Salvador Dalí, Anna Maria Dalí, Federico García Lorca i Don Osito Marquina.

La poesia i l’encert d’aquesta peça s’incrementa encara més amb les il·lustracions de Zuzanna Celej. Aquesta artista polonesa, instal·lada des de fa anys a casa nostra, complementa amb l’aquarel·la i el llapis de colors els acords i l’harmonia entre la paraula i les imatges; entre el passat i el present d’una joguina. Una obra local, feta a casa, amb molta traça i amb amor del bo. No sorprèn, doncs, que en tancar les pàgines es tingui la necessitat de revisitar tots els indrets i personatges evocats.

Cristina Correro

