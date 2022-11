Doblet dels pilots de la FMA en el Trial Open de Manresa que guanya Gaudi Vall

Gaudi Vall (Sherco) i Jordi Lestang (Montesa) van mantenir un espectacular duel, aquest diumenge, dia 27 de novembre, en la disputa del Trial Open de Manresa, cursa amb la qual es donava per finalitzat el Campionat de Catalunya de l’especialitat.

La igualtat entre els dos pilots de la FMA es va mantenir fins al darrere tram del recorregut (segon pas per la zona 9), en aquest moment Lestang, líder fins aquell moment, va penalitzar 5 punts i Vall no va desaprofitar l’ocasió per a aconseguir el triomf a la categoria TOP (negre).

El Moto Club Manresa va ser l’organitzador de l’esdeveniment, els seus components van dibuixar un recorregut de 12 zones, dintre de les quals cada pilot havia d’anar pel traçat adient al color de les fletxes de la seva categoria.

Vall i Lestang van protagonitzar un duel espectacular. En el decurs del trial van mantenir un frec a frec en què cap es donava per vençut. Van acabar la primera volta a les 12 zones empatats amb 4 punts de penalització cadascun.

A l’inici de la segona volta semblava que Lestang prenia avantatge, a la meitat de la segona volta (zona 6), el de Montesa havia penalitzat 2 punts per 6 punts el seu rival. Res estava decidit, però semblava que la balança es decantava a favor del Jordi Lestang.

Una vegada més es va fer realitat la màxima que diu que les curses no s’acaben fins que es creua la línia d’arribada, en aquest cas es va repetir. El mencionat “fiasco” de la zona 9 va ser decisiu.

Classificacions Trial Open Manresa (pilots FMA)

Nivell Blau.

24è Edgar Garcia.

Nivell Vermell.

10è Valentí Cristina.

11è Jan Gabriel.

12è Joan Miquel Garcia.

Nivell Negre.

1r Gaudi Vall.

2n Jordi Lestang.